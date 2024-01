VEON Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Veon-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,69 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,698 EUR weicht somit um +1,16 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt auch für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls nah am gleitenden Durchschnitt liegt (+1,16 Prozent) und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Veon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Veon-Aktie. Der RSI7 liegt bei 46,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,89 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Trotz einer geringen Veränderung der Stimmung in den vergangenen Wochen und keiner außergewöhnlichen Aktivität in den sozialen Medien erhält die Veon-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt ebenfalls eine eher neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength-Index, das Sentiment und der Buzz sowie die Anleger-Stimmung eine "Neutral" bis "Gut"-Einstufung für die Veon-Aktie.

