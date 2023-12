VEEM Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Veem-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,56 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,09 AUD, was einem Unterschied von +94,64 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,75 AUD zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +45,33 Prozent eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Veem somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Veem eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, während die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv waren. Auf dieser Basis erhält Veem eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Darüber hinaus ergibt die Stimmungsanalyse, dass die Aktie von Veem eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität erhält. Die Rate der Stimmungsänderung für Veem war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage eine "Neutral"-Note gegeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Veem liegt bei 29,17, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 von 22,54 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine Einstufung als "Gut". Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Veem-Aktie.