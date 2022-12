VC Funds schlagen Cyber-Athleten 3:0 beim ersten Xenna-Turnier. SIDUS GATES erweitert das Metaversum

Sydney (ots/PRNewswire) -SIDUS GATES präsentierte am 14. Dezember in Dubai sein neues Handyspiel Xenna – das allererste Echtzeit-Strategiespiel (Real-Time Strategy, RTS) im Battle-Royale-Genre. Außerdem wurde es live gestreamt (https://bit.ly/3PwSlYr).Der größte Höhepunkt der Veranstaltung war ein Xenna-Turnier, bei dem die Gäste die schnelle und lohnende Spielmechanik von Xenna im Wettbewerb um einen NFT-Preispool in Höhe von 100.000 USD genießen konnten. Alle Teilnehmer erhielten spezielle NFT-Ausstattungen (Non-Fungible Token), um während des Spiels Ressourcen zu extrahieren. Wettbewerbssieger VC Funds erhielt drei der zehn legendären Raffinerien.Sowohl Anlagen als auch Raffinerien sind von entscheidender Bedeutung für die Herstellung von Treibstoff für interplanetarische Reisen durch das SIDUS-Metaversum und können in CBT- und OBT-Turnieren erlangt werden.Um in diesen frühen Stadien in Xenna einzutreten, braucht man einen NFT-Helden. Während der niederländischen Auktion, die im Dezember stattfinden wird, werden nur 6.500 NFT-Helden über die weiße Liste (https://sidusheroes.com/?utm_source=%D1%81ision&utm_medium=media_205&utm_campaign=14_dec_205) angeboten.Xenna, das sowohl von professionellen Cyber-Athleten als auch von Nicht-Gamern gepriesen wird, schuf einen Präzedenzfall für Play-to-Earn-Gaming (P2E-Gaming), bei dem die Krypto- und E-Sport-Welten aufeinandertreffen. Darüber hinaus verlässt es sich nicht auf bezahlte Werbung, um ein breites Publikum anzuziehen.Dies ist ein weiterer Schritt in die Metaversum-Expansionspläne von Sidus, die im Einklang mit der offiziellen Dubai Metaverse Strategy stehen, welche darauf abzielt, innerhalb von fünf Jahren 4 Milliarden US-Dollar des BIP des Landes zu investieren, um Dubai zu einer der zehn besten Metaversum-Volkswirtschaften der Welt zu machen.Der erste RTS-Kampf im Battle-Royale-Genre: XennaXenna wird von SIDUS GATES, einem exklusiven Game-Publisher, der Spielestudios und ihre Projekte in SIDUS METAVERSE einbindet, herausgebracht. Alle Spiele werden durch Geschichten vereint und nutzen native Token wie $SIDUS und $SENAT. Die Spieler werden in der Lage sein, NFTs und ihre Fortschritte über alle Spiele des Metaversums hinweg zu bewegen.„Wir haben ein einzigartiges Modell entwickelt, das es Spielern ermöglicht, Miteigentümer des SIDUS-Metaversums zu werden. Bei SIDUS dreht sich alles um enge und gegenseitig fruchtbare wirtschaftliche und soziale Beziehungen, und das macht SIDUS zu einem angehenden Vorbild eines echte Metaversums", erklärte Roman Povolotski, CEO von SIDUS GATES. „Es ist großartig zu sehen, wie erfolgreich dieses Modell ist.Um unsere Begeisterung mit denen zu teilen, die nicht am Event teilnehmen konnten, haben wir beschlossen, 50 NFTs zu verschenken, um Ihren Fortschritt im Spiel voranzutreiben. Vielleicht wird dies Cyber-Athleten helfen, sich nach ihrer Niederlage zu erholen."Um am NFT-Gewinnspiel teilzunehmen, füllen Sie bitte dieses Formular (https://bit.ly/3FA1drs) aus.SIDUS-Metaversum: Website (https://sidusheroes.com/?utm_source=%D1%81ision&utm_medium=media_205&utm_campaign=14_dec_205)| Twitter (https://bit.ly/3j03UuR)| Discord (http://bit.ly/3j5SSVd)| Telegramm (https://bit.ly/3FWNTyW)team@sidusheroes.coMedienkontakt:Vlad Grinteam@sidusheroes.co+375 29 261 4875Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970500/SIDUS_METAVERSE_Xenna_Party.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vc-funds-schlagen-cyber-athleten-30-beim-ersten-xenna-turnier-sidus-gates-erweitert-das-metaversum-301705638.htmlOriginal-Content von: SIDUS METAVERSE, übermittelt durch news aktuell