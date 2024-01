VBI Vaccines Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Vbi Vaccines überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an sieben Tagen im Vordergrund standen. An drei Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. Die aktuelle Einschätzung der Redaktion für das Anleger-Sentiment ist daher "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vbi Vaccines bei 0,59 USD liegt, was einer Entfernung von -71,5 Prozent vom GD200 (2,07 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,6 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schneidet Vbi Vaccines im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vbi Vaccines liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei einem neutralen Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.