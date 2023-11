VBI Vaccines Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Diskussionen über Vbi Vaccines in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um den Titel derzeit überwiegend negativ ist. Negative Themen wurden in den letzten Tagen häufig diskutiert, was zu dem Urteil führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Vbi Vaccines ist mit 87,5 und der RSI25 mit 82,76 sehr hoch. Diese Werte deuten ebenfalls darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Vbi Vaccines-Aktie bei 5,5 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 0,5 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -90,91 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -43,82 Prozent im negativen Bereich.

Im Hinblick auf die Dividende ist Vbi Vaccines im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie mit 0 Prozent deutlich niedriger anzusiedeln (Branchendurchschnitt: 2,46 Prozent). Daher wird diese Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.