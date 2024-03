VBI Vaccines Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien bezüglich Vbi Vaccines war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung als "gut" eingestuft werden kann. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität und die Änderung der Stimmung eher unterdurchschnittlich sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was die Einschätzung weiter bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Vbi Vaccines-Aktie derzeit als "neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Dividende ergab die Analyse, dass die Dividendenrendite bei 0 Prozent liegt, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Vbi Vaccines eine "neutral" Bewertung für die Dividendenpolitik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger in sozialen Medien positiv ist, während das langfristige Stimmungsbild und der RSI eher neutral ausfallen. Die Dividendenpolitik wird ebenfalls als neutral bewertet.