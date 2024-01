VBG AB Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse zeigt, dass die Vbg-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 197,95 SEK, was einer Abweichung von +26,29 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (250 SEK) entspricht. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 234,01 SEK, was einer Abweichung von +6,83 Prozent entspricht. Somit wird auch in diesem Zeitraum die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Vbg-Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung von 31,43 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 39,41 für 25 Tage. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt als besonders positiv einzustufen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.