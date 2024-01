VBG AB Aktie: Das liegt auf Eis

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen über die Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Vbg wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vbg diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Vbg liegt aktuell bei 40,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 38 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Vbg beläuft sich auf 196,26 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 246,5 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +25,6 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 232,35 SEK, was einen Abstand von +6,09 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".