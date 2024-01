VBG AB Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Vbg-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vbg-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 194,1 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 244 SEK liegt (+25,71 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (227,89 SEK) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+7,07 Prozent), wodurch die Vbg-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Vbg-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Vbg wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, wodurch die Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Vbg-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 31,82, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 39,71 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit ebenfalls ein "Neutral".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt ebenfalls als "Gut" eingeschätzt, da das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigt und die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vbg sprechen.