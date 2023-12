VBG AB Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI für Vbg zeigt einen Wert von 77,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Vbg-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,58, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Vbg in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung, wodurch die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Vbg-Aktie eine Entfernung von +17,55 Prozent vom GD200, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50 weist einen Kurs von 220,33 SEK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Vbg-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.