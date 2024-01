VBG AB Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Vbg-RSI hat eine Ausprägung von 51,11, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 39,88, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Vbg ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Vbg-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Vbg bei 197,52 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 249 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund eines Abstands von +26,06 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 233,65 SEK, was einen Abstand von +6,57 Prozent zur Aktie ergibt und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Vbg-Aktie somit die Gesamtnote "Gut".