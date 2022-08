VBE: Ministerpräsidenten müssen Lehrermangel zur Chefsache machen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Vor Beginn des neuen Schuljahres hat der Verband Bildung und Erziehung (VBE) die Ministerpräsidenten aufgefordert, den Kampf gegen den Lehrermangel zur Chefsache zu machen und mehr Geld in die Schulen zu investieren. "Das neue Schuljahr beginnt in Kürze, und die Herausforderungen sind durch die weiter andauernde Corona-Pandemie und die Integration von geflüchteten Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine riesengroß", sagte VBE-Chef Udo Beckmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Zugleich fehle es an Personal zur Bewältigung des ganz normalen Schulalltags.

Die Kultusminister würden oft allein gelassen. Beckmann forderte, die Ministerpräsidenten müssten "den Kampf gegen den Lehrkräftemangel endlich zur Chefsache machen und über die Ressorts hinweg zur Aufgabe Nummer eins erklären - sonst werden die Lernbedingungen für die Kinder und Jugendlichen nicht besser". In den Landeshaushalten müsse über viele Jahre erheblich mehr Geld für Schulen und Bildung eingeplant werde. Der Lehrkräftemangel stelle die Schulen vor schwierige Herausforderungen - die Lehrer arbeiteten permanent in einer besonderen Belastungssituation. "Diese aufreibende Situation des Dauermangels macht den Job zusehends unattraktiver und wird noch mehr junge Menschen davon abhalten, sich für den Beruf als Lehrkraft zu entscheiden", warnte Beckmann. "Es muss Schluss damit sein, dass die Politik das hohe Engagement und das Berufsethos der Lehrkräfte weiter schamlos ausnutzt."

Foto: über dts Nachrichtenagentur