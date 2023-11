VAT Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Vat diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret 8 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vat im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie eine Dividendenrendite von 1,87 % aus, was 1,1 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 2,97 %. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Vat liegt bei 64,25 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,52 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Somit erhält Vat eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Vat mit einer Rendite von 20,69 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 2,52 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Mit einer Rendite von 18,17 Prozent zeigt sich Vat auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche stark überdurchschnittlich.