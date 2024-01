VAT Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "VAT Group":

Der Schweizer Maschinenhersteller Vat wird derzeit aufgrund seiner finanziellen Kennzahlen und Performance bewertet. Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 51,9, was über dem Branchendurchschnitt von 32,63 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Vat auf 352,74 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 391,1 CHF erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz von +10,87 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 386,91 CHF, was einen Abstand von +1,08 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Vat derzeit eine Dividendenrendite von 1,87 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,04 %. Mit einer Differenz von 1,17 Prozentpunkten ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich erzielte Vat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,38 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 1,77 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +62,6 Prozent im Branchenvergleich für Vat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,87 Prozent hatte, lag Vat um 61,51 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Vat in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.