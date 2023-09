VAT Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Für die Aktie Vat aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 30.09.2023, 00:30 Uhr, ein Kurs von 318.8 CHF geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Vat auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Vat weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,74 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 3,01 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,27 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Vat von 318,8 CHF ist mit -0,9 Prozent Entfernung vom GD200 (321,68 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 346,85 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,09 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Vat-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Die Aktie von Vat gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 44,15 insgesamt 65 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 26,83 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

