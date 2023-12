VAT Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "VAT Group":

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Vat in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Allerdings konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Vat daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vat liegt bei 52,01, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen" von 31 liegt. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" betrachtet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Vat mit einer Rendite von 71,56 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite von Vat mit 65,22 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Vat liegt bei 1,87 Prozent, was 1,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.