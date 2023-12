VAT Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "VAT Group":

Aktienanalyse: Vat mit gemischter Bewertung

Investoren, die derzeit in die Aktie von Vat investieren, müssen sich auf eine vergleichsweise niedrige Dividendenrendite von 1,87 % einstellen, was 1,24 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Vat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,69 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt nur um 3,1 Prozent, was eine Outperformance von +17,58 Prozent für Vat bedeutet. Auch im Industrie-Sektor lag die Rendite mit 3,55 Prozent deutlich unter der Performance von Vat. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) für Vat gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 21,67 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit positiv bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 30,47, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Vat in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

VAT kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich VAT jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen VAT-Analyse.

VAT: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...