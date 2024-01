VAT Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "VAT Group":

Die Aktie von Vat weist eine Dividendenrendite von 1,87 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Der Relative Strength Index (RSI) für die Vat-Aktie liegt bei 68,09, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte Vat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,38 Prozent, was eine Outperformance von +61,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 60,28 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen rund um die Vat-Aktie. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zudem wurden sieben Handelssignale ermittelt, die alle als "Gut" eingestuft werden. Zusammengefasst ist die Aktie von Vat bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.