VAPORESSO wird im Rahmen der German Design Awards ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -VAPORESSO (https://www.vaporesso.com/), die weltweit führende Vaping-Marke, hat erneut internationale Anerkennung für ihre innovativen Designs erhalten. Dieses Mal wurden drei Produkte im Rahmen der German Design Awards ausgezeichnet. Dabei wurde insbesondere das Engagement der Marke für ihren Stil gewürdigt, da die Verbraucher heutzutage mehr auf das Aussehen eines Produkts achten.Die German Design Awards wurden im Jahr 1953 vom German Design Council (Rat für Formgebung) ins Leben gerufen, der höchsten Instanz des Landes, die die neuesten Entwicklungen in der Designbranche vertritt. Der renommierte Preisverleiher zeichnete die Modelle LUXE X (https://www.vaporesso.com/vape-kits/luxe-x), XROS 3 (https://www.vaporesso.com/vape-kits/xros3) und ZERO S (https://www.vaporesso.com/vape-kits/zero-s)von VAPORESSO aus und trug damit zur Anerkennung bei, die die Marke durch ihre Siege bei den Red Dot Awards 2022 und den amerikanischen MUSE Design Awards erhalten hat.Der XROS3 verfügt über ein schlankes, abgerundetes Design, das sicherstellt, dass das Mundstück des Geräts perfekt zwischen den Lippen des Benutzers platziert ist und somit ein gezieltes MTL-Erlebnis (Mouth to Lung) bietet. Die Neonanzeige des Geräts informiert den Benutzer ganz einfach über die verbleibende Akkuladung, während die runde Form ein modernes und zeitloses Design bietet.„Bei der Entwicklung des Produkts hatten wir viele Gesprächsrunden mit unserem Konstruktions-Team, um das Problem hinsichtlich des Kratzens an der Hand zu beseitigen, das durch die Bodenverzierung verursacht wurde. Wir haben nur ein Ziel, nämlich sicherzustellen, dass sich das Produkt für die Kunden zu 100 % angenehm anfühlt," erläuterte das Produktteam von VAPORESSO.Das deutsche Designinstitut hob außerdem LUXE X hervor, das den europäischen Markt im Sturm erobert hat. Zu Beginn dieses Jahres standen Hunderte von Kunden im gesamten Vereinigten Königreich Schlange, um das elegante Produkt in die Finger zu bekommen. Neben der hochmodernen Zerstäubungstechnologie legt das LUXE X besonderen Wert auf das Design mit seinem außergewöhnlichen, Sience-Fiction-ähnlichen Erscheinungsbild und dem transparenten Gehäuse, das die innere Struktur des Geräts für den Benutzer sichtbar macht.Das dritte Produkt von VAPORESSO, das in Deutschland ausgezeichnet wurde, ist das ZERO S, das in fünf Farben erhältlich ist. Das einfache ZERO S überzeugt durch sein ergonomisches Design und ist kompakt und ansprechend. Zusätzlich zu den verschiedenen Farboptionen ist das Produkt außerdem mit einer matten, glänzenden oder bemalten Oberfläche erhältlich, um den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, sich selbst noch besser auszudrücken.„Mit der Unterstützung der Verbraucher und diesen Anerkennungen werden wir auch in Zukunft die Handwerkskunst hochhalten", sagte CMO Thalia Cheng von VAPORESSO. „Wir werden weiterhin Produkte mit Sinn für Design entwickeln und ein großartiges Erlebnis bieten, um den Verbrauchern etwas zurückzugeben."Kontakt:media@vaporesso.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1847940/OV_1__2_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vaporesso-wird-im-rahmen-der-german-design-awards-ausgezeichnet-301704620.htmlOriginal-Content von: VAPORESSO, übermittelt durch news aktuell