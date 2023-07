VALOUR INC. GIBT NAMENSÄNDERUNG IN DEFI TECHNOLOGIES INC. BEKANNT

Toronto (ots/PRNewswire) -Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour"): (NEO: DEFI), (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Kluft zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung überbrückt, freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Namen von „Valour Inc." in „DeFi Technologies Inc." geändert hat (die „Namensänderung").Mit der Börseneröffnung am 10. Juli 2023 werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen „DeFi Technologies Inc." gehandelt. Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 244916102 und die neue ISIN lautet CA2449161025. Das Tickersymbol des Unternehmens an der Cboe Canada, dem neuen Geschäftsnamen der NEO Exchange, und am OTCQB Market bleibt unverändert.Die Namensänderung hat keine Auswirkungen auf die Aktienstruktur des Unternehmens oder die Rechte der Aktionäre des Unternehmens, und die bestehenden Aktionäre müssen nichts weiter unternehmen.Informationen zu Valour:Valour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Kluft zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unsere Mission ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der Zukunft des Finanzwesens darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche, bauen neue Technologien und Unternehmen auf und investieren in sie, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanz-Ökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie auf https://valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3914380-1&h=2391646273&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3914380-1%26h%3D3015769515%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com&a=https%3A%2F%2Fvalour.com)Vorsichtshinweis zu vorausschauenden Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Vorausschauende Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Namensänderung, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentralisierter Finanzierungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Chancen. Vorausschauende Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausschauende Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, vorausschauende Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Bitte kontaktieren Sie: Investor Relations, ir@valour.com