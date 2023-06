VALISPACE VERÖFFENTLICHT DEN ERSTEN KI-INGENIEURASSISTENTEN DER WELT

Bremen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der ValiAssistant ermöglicht den Ingenieuren komplexer Technologien intelligente EinblickeValispace (http://valispace.com/), eine führende Plattform für die Zusammenarbeit von Ingenieuren, bringt heute den ValiAssistant (beta) auf den Markt, einen KI-gestützten technischen Assistenten, der Hardware-Ingenieuren hilft, ihre Ideen schneller zu entwickeln und bessere Produkte zu konzipieren.ValiAssistant Einführungsvideo (https://youtu.be/uLEOPpqiUok) ansehenDer ValiAssistant verwendet eine Kombination aus proprietären intelligenten Berechnungsfunktionen und der Leistungsfähigkeit eines Large Language Model. Er nutzt ChatGPT für kollaborative Anforderungen und Hardware-Engineering und gibt den Entwicklern von revolutionärer Hardware (wie Kohlenstoffabscheidungsmaschinen, Wasserstoffflugzeuge, Erdbeobachtungssatelliten usw.) umfassende Einblicke.Derzeit kann der ValiAssistant:- einen ganzen Arbeitsbereich funktionaler & nicht funktionaler Anforderungen, Komponenten, Massenbudgets und Leistungsparameter aus einer einzigen Idee befüllen- sofort Verbesserungen an den Anforderungen vorschlagen, damit sie gut formuliert, quantifizierbar und testbar sind- Inkonsistenzen in Tausenden von Anforderungen einer Spezifikation finden und entfernen- Anforderungen parametrisieren, um ihnen technische Werte zu geben, die im gesamten Projekt verknüpft werden könnenDer Schwerpunkt der Beta-Version des ValiAssistant liegt auf der Anforderungsanalyse, aber zukünftige Versionen werden seine Vorschlagsfähigkeit verbessern.Der ValiAssistant wird durch kontinuierliche Konversation Ideen und Einblicke geben, um die Ingenieure bei allen täglichen Aufgaben entlang des technischen Lebenszyklus zu unterstützen: Spezifizieren von Produkten, Entwerfen und Verifizieren von Systemen, Überprüfen und Konvergieren - im Produktlinienmanagement, in der technischen Planung und in der Teamarbeit.„Ein Co-Pilot für Hardware-Ingenieure ist ein entscheidender Faktor. Der ValiAssistant versetzt kleine Technikteams in die Lage, qualitativ hochwertige Produkte schneller auf den Markt zu bringen und ermöglicht es großen Teams, die zunehmende Komplexität von Produkten ohne Probleme zu bewältigen.Wir freuen uns, all unseren Kunden diese Möglichkeit zu bieten und in der Beta-Phase zu lernen, wie wir sie noch besser unterstützen können!" erklärt Valispaces CEO Marco Witzmann.Valispace ist ein browserbasiertes Software-Tool, das es Ingenieuren ermöglicht, komplexe Hardware schneller zu entwerfen. Von Raumschiffen über Satelliten bis hin zu Kohlenstoffabscheidegeräten: Valispace eliminiert die Notwendigkeit einer ineffizienten Dokumentation, reduziert Projektverzögerungen und verhindert steigende Entwicklungskosten.Valispace hilft Unternehmen wie Airbus, Volta Trucks, Hyundai, DMG Mori, Clearspace und vielen anderen Technologievorreitern, ihre Produkte zu entwickeln und sie schneller auf den Markt zu bringen.Für alle Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:Andy RichardsTelefon: +351 929196003E-Mail: andy@valispace.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/valispace-veroffentlicht-den-ersten-ki-ingenieurassistenten-der-welt-301843565.htmlOriginal-Content von: Valispace, übermittelt durch news aktuell