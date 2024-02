Uzin Utz Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die technische Analyse der Uzin Utz-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 47,2 EUR nur 1,83 Prozent über dem GD200 (46,35 EUR) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 45,7 EUR, was einem Abstand von +3,28 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Uzin Utz liegt bei 40 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 45,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Uzin Utz-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Uzin Utz-Aktie wird als neutral bewertet, da die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral ausfielen und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen über Uzin Utz eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufzeigt. Daher wird auch hier das Gesamtergebnis als "Neutral" eingestuft.