Uzin Utz Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Tiger Brands":

Die Uzin Utz wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 47,47 EUR, während der Kurs der Aktie bei 43,2 EUR um -9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 42,51 EUR, was einer Abweichung von +1,62 Prozent vom Aktienkurs entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Uzin Utz über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hindeutet. Insgesamt ergibt sich für die Uzin Utz in diesem Punkt somit die Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Uzin Utz in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt als besonders negativ einzustufen. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite für Uzin Utz beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,77 Prozent, was 1,35 Prozent über dem Mittelwert (2,42) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Uzin Utz eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.