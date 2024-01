Uzin Utz Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Uzin Utz AG hat in den letzten Tagen einen Kurs von 45 EUR erreicht, was einer Abweichung von +4,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von -4,56 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Uzin Utz AG ist in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien zu beobachten gewesen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität bzw. die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Uzin Utz unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Uzin Utz wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Uzin Utz-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Abschließend betrachtet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie. Mit einem KGV von 9,94 liegt Uzin Utz unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien", was auf eine relative Günstigkeit der Aktie hinweist. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Uzin Utz AG aus technischer und fundamentaler Sicht.