Uxin tut es schon wieder?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Uxin-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Unsere Analyse zeigt, dass die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zugenommen hat, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Uxin-Aktie neutral einzustufen ist. Der RSI7-Wert liegt bei 88,55 und der RSI25-Wert bei 77,25, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen über Uxin. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Uxin mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,42 %) deutlich niedriger und wird daher als "Schlecht" bewertet.