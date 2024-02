Uxin Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die chinesische Online-Plattform Uxin wird in Bezug auf ihre Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- und Katalogeinzelhandels als niedriger bewertet, da sie keine Dividende ausschüttet, während der Branchendurchschnitt bei 3,43 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit positiven Themen, die die Diskussion dominierten. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Uxin gesprochen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Uxin liegt bei 38,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 76,09 und führt zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uxin liegt bei 4,81, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 36 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Einstufung als "Gut".