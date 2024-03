Uxin Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Uxin: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Aktie von Uxin weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch der Relative Strength Index (RSI) liefert gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Uxin-Aktie überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Uxin also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Allerdings zeigt die fundamentale Analyse, dass die Aktie von Uxin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,84 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" mit einem KGV von 35,63. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Auch das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Uxin veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Uxin gemischte Ergebnisse, wobei fundamentale Kennzahlen auf eine Unterbewertung hinweisen, während technische Indikatoren zu einer negativen Bewertung führen. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.