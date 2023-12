Utz Brands Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Utz Brands-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Utz Brands-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Utz Brands vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose, die im Rahmen der durchgeführten Ratings erstellt wurde, beträgt 17,5 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 21,11 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,45 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Somit erhält Utz Brands insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Anleger-Stimmung bei Utz Brands ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen der vergangenen Tage standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut"-Rating für den Punkt Anleger-Stimmung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Utz Brands beläuft sich mittlerweile auf 15,4 USD, während die Aktie selbst bei 14,45 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,17 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 12,72 USD. Somit ist die Aktie mit +13,6 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Gut". Damit wird die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt für die Utz Brands-Aktie aktuell 19, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, somit wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und beträgt 29,43, was ebenfalls auf eine Überverkaufsituation hinweist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für Utz Brands.