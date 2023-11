Utz Brands Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Anleger, mit positiven Themen, die an acht Tagen dominierend waren. An zwei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Utz Brands diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut", was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten zu Utz Brands abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Utz Brands vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 17,5 USD, was einen Anstieg um 32,38 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,22 USD) entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die aktuelle Kursentwicklung von Utz Brands von 13,22 USD liegt mit -14,93 Prozent unter dem GD200 (15,54 USD) und wird daher charttechnisch als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 12,7 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Utz Brands als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Utz Brands in den vergangenen Monaten eine normale Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Utz Brands insgesamt als "Neutral"-Wert betrachtet.