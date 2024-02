Utz Brands Aktie: Was soll das denn werden?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Utz Brands in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Alles in allem wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich die Utz Brands-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei ergibt sich für den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt ein Wert von 15,34 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19,18 USD liegt, was einer Abweichung von +25,03 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Utz Brands eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 16,47 USD eine Abweichung von +16,45 Prozent, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei ergibt die Analyse für Utz Brands, dass weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass insgesamt eine "Gut"-Bewertung vorliegt, da 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,17 USD, was einer negativen Entwicklung von -5,28 Prozent entspricht, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Utz Brands-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.