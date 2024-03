Utz Brands Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Anleger-Sentiment für Utz Brands ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Utz Brands derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,37 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (17,57 USD) um +14,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 17,55 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 6 Bewertungen zeigt, dass 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel von 18,17 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 3,4 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Utz Brands somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.