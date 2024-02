Utstarcom tut es schon wieder?

Die Einschätzung von Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten bestimmt, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Utstarcom wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Allerdings haben Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Utstarcom diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Bewertungen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Utstarcom beträgt derzeit 27,42 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,1, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -16,62 Prozent zum aktuellen Kurs, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung von -6,43 Prozent auf, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Utstarcom bei 0 Prozent, was 11621,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält von unserer Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.