Utstarcom Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Utstarcom in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Utstarcom mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11621,51 Prozent in der Branche "Kommunikationsausrüstung". Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und empfiehlt sie aus heutiger Sicht nicht als rentables Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Utstarcom-Aktie der letzten 200 Handelstage um -16,62 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -6,43 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Utstarcom als überbewertet, da das KGV mit 65,98 insgesamt 6 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".