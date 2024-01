Utstarcom Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Aktie von Utstarcom wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,98 bewertet, was 43 Prozent höher ist als der Durchschnitt in der Branche der Kommunikationsausrüstung (46). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Utstarcom wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Utstarcom mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11546,47%) auf, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert liegt derzeit bei 42,31, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 56 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was insgesamt zu einer neutralen Einstufung des RSI führt.