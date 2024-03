Utstarcom Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der Utstarcom-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,66 USD um -22,22 Prozent vom GD200 (3,42 USD) entfernt ist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 2,94 USD. Dies bedeutet, dass der Abstand -9,52 Prozent beträgt, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Utstarcom als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Utstarcom eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung um 11197,18 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Utstarcom zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Utstarcom daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Utstarcom als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7 liegt bei 72,22, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 52,52 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies führt insgesamt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.