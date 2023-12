Utstarcom Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Utstarcom wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 58,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität normal ist und nur geringe Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Utstarcom als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 65,98 liegt, während das Branchen-KGV bei 45,93 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund des Unterschieds zwischen dem aktuellen Schlusskurs und dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Jedoch wird eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts und des letzten Schlusskurses vergeben.

Zusammenfassend erhält Utstarcom eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse, wobei auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen wird.