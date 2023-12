Utstarcom Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Utstarcom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,71 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 3,3 USD liegt daher um -11,05 Prozent unter diesem Durchschnitt, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,52 USD) liegt der aktuelle Schlusskurs um -6,25 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Utstarcom bei 65,98, was über dem Branchendurchschnitt von 45,93 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Utstarcom liegt bei 84,85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher auch als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Utstarcom im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (11651,49 %) keine Dividende aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine durchweg negative Bewertung für die Utstarcom-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie des RSI und der Dividende.