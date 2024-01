Utstarcom Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Mit einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, während ein Wert von 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Utstarcom liegt bei 34,29 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 51 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Dabei unterliegt der Wert täglichen Schwankungen und ist somit eine sich dynamisch verändernde Kennzahl. Utstarcom weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Differenz von -11546,48 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, wobei der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet werden. Die Utstarcom-Aktie weist einen längerfristigen Durchschnitt von 3,65 USD auf, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (3,44 USD) eine Abweichung von -5,75 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (3,5 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Utstarcom-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde vor allem negativ über Utstarcom diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf rot stand und überwiegend negative Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments. Somit wird Utstarcom insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments versehen.