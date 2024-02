Utime Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Utime-Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 0,7 USD liegt, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,285 USD) um -59,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,23 USD, was einer Abweichung von +23,91 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung von Anlegern lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen einschätzen. Die Analyse hat ergeben, dass die Kommentare zu Utime überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 19,33 Punkten, was bedeutet, dass die Utime-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Utime weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Zur Messung der Stimmung rund um Aktien werden sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung berücksichtigt. In diesem Fall zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Utime ist positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Daher wird der Utime-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" gegeben.