Utime Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmung unter den Anlegern. Acht Tage lang dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Utime unterhalten. Als Resultat davon bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Utime aktuell mit dem Wert 22,86 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die charttechnische Entwicklung der Utime-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,8 USD. Da der letzte Schlusskurs (0,275 USD) deutlich darunter liegt (Unterschied -65,63 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 0,26 USD erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Somit wird die Utime-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Des Weiteren lässt sich Utime über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch in diesem Zeitraum positiv zugenommen, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Utime in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".