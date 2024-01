Utah Medical Products Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den letzten vier Wochen wurden bei Utah Medical Products keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Dies basiert auf der Tatsache, dass weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen verzeichnet wurde.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Utah Medical Products-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 89,71 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 81,86 USD liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -8,75 Prozent entspricht. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (82,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-0,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Utah Medical Products-Aktie in der einfachen Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Utah Medical Products-Aktie beträgt 1,36 Prozent, was 88,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 89,56) liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird durch die Verbindung der Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs bestimmt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Utah Medical Products als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 17,34 liegt es insgesamt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der bei 99,73 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".