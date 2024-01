Utah Medical Products Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die technische Analyse der Utah Medical Products-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 89,71 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 81,86 USD liegt, was einem Unterschied von -8,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Wenn der gleitende Durchschnitt jedoch auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 82,39 USD, was einem Unterschied zum letzten Schlusskurs von nur -0,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis für Utah Medical Products liegt bei 82,1 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 54,46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden Bewertung der Aktie als "Neutral" im Gegensatz zum 7-Tage-RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,36 Prozent, was 88,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Utah Medical Products-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der fundamentalen Analyse wird die Utah Medical Products-Aktie aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 17,34 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".