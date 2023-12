Utah Medical Products Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs von Utah Medical Products hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,56 Prozent erzielt, was 27,03 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -17,84 Prozent, und Utah Medical Products liegt aktuell 0,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Utah Medical Products in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird Utah Medical Products auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Utah Medical Products niedrigere Dividenden aus, verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Utah Medical Products aufgrund der genannten Faktoren insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.