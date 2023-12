Utah Medical Products Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,34 liegt Utah Medical Products unter dem Branchendurchschnitt (82 Prozent). Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen Wert von 95,33 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Utah Medical Products aktuell bei 90,33 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 84,33 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,64 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 82,44 USD angenommen. Dies entspricht einer Differenz von +2,29 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Utah Medical Products eine Performance von -18,56 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche fiel die Aktie um -18,29 Prozent, was eine Underperformance von -0,27 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors bei 65,71 Prozent im letzten Jahr. Utah Medical Products lag 84,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Utah Medical Products mit 1,36 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat einen Wert von 88,68, wodurch sich eine Differenz von -87,32 Prozent zur Utah Medical Products-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.