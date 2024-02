Utah Medical Products Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Utah Medical Products wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 68,37 zeigt, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Der gleitende Durchschnittskurs der Utah Medical Products beträgt 87 USD, während die Aktie selbst aktuell bei 70,5 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,97 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 79,71 USD, was einen Abstand von -11,55 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Utah Medical Products wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Utah Medical Products derzeit eine Dividendenrendite von 1,47 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 92,27 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.