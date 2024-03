Utah Medical Products Aktie: Aus und vorbei!

Die Utah Medical Products-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend an. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 84,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 68,57 USD liegt, was einer Abweichung von -19,06 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem aktuellen Wert von 74,4 USD eine Abweichung von -7,84 Prozent an. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Utah Medical Products-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Underperformance von -4704,83 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 1441,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Dividendenrendite liegt die Utah Medical Products-Aktie mit 1,47 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,6 auf, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

