Uswe Sports Ab Aktie: Der weitere Knall!

Die Beurteilung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben Uswe Sports auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Uswe Sports diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uswe Sports-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,19 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 14,65 SEK liegt, was einer Abweichung von -9,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,6 SEK unter dem letzten Schlusskurs (-11,75 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität bei Uswe Sports. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Uswe Sports-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 74, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Uswe Sports.