Uswe Sports Ab Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "USWE SPORTS AB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Uswe Sports-Aktie zeigt der RSI derzeit einen Wert von 95,35, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und die Diskussion über Uswe Sports haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was auf eine zunehmende negative Wahrnehmung in den sozialen Medien hinweist. Daher wird das Sentiment und die Aufmerksamkeit mit "Schlecht" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uswe Sports-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 16,15 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,05 SEK deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen.

Die Bewertung der Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Themen über Uswe Sports überwiegend neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Uswe Sports-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.