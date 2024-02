Uswe Sports Ab Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Uswe Sports diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Uswe Sports, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat kann festgestellt werden, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als gewöhnlich über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Uswe Sports-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen, dass sich die Uswe Sports-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Durchschnitt in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was dazu führt, dass Uswe Sports sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Uswe Sports als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert von 74,07 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 64,48 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.