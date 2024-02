Uswe Sports Ab Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war besonders die Uswe Sports-Aktie ein Thema in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet, da in den Diskussionen weder stark positive noch negative Themen dominierten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uswe Sports-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,22 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs (14,7 SEK) liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Uswe Sports-Aktie einen RSI7-Wert von 71,59, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 63,19, der als "Neutral" eingestuft wird. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Uswe Sports in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Gut" bewertet.